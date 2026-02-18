Nasce il Master in Valorizzazione del Patrimonio e della Cultura della Difesa

Il 10 marzo alle ore 10.30, presso il Centro Alti Studi Difesa (CASD), alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sarà presentato il Master di II livello in “Valorizzazione del Patrimonio e della Cultura della Difesa”, istituito per formare professionisti capaci di gestire e valorizzare il patrimonio della Difesa italiana. Promosso dal Ministero della Difesa nell’ambito della riforma dello strumento militare, il Master propone un percorso accademico unico nel panorama nazionale, con un’impostazione multidisciplinare e orientata all’operatività.

“Questo Master rappresenta un’opportunità concreta per approfondire la conoscenza del patrimonio culturale e storico della Difesa e sviluppare competenze professionali di cui l’Italia ha bisogno, soprattutto in questo momento”, ha dichiarato il Ministro Crosetto. “Contribuirà a formare professionisti in grado di valorizzare un patrimonio straordinario e di promuovere la cultura della Difesa come elemento fondamentale della nostra identità nazionale”.

I dettagli sul corso

Il corso – 1.500 ore complessive, 60 CFU, da marzo a novembre – nasce con l’obiettivo di formare una nuova generazione di professionisti capaci di gestire, promuovere e valorizzare il patrimonio tangibile e intangibile della Difesa, integrando visione strategica, competenze manageriali e cultura istituzionale.

Organizzato dal CASD, da Difesa Servizi S.p.A. e dal Comitato per lo sviluppo e la valorizzazione della cultura della Difesa, il Master si distingue per un approccio integrato che combina lezioni frontali, workshop, seminari, studio individuale, tirocini curriculari ed elaborato finale.

Elemento qualificante del percorso è lo stage operativo presso Difesa Servizi S.p.A., che consentirà ai partecipanti di confrontarsi direttamente con modelli imprenditoriali applicati alla Pubblica Amministrazione.

Il programma valorizza inoltre l’esperienza maturata in progetti strategici quali il Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia, l’International Flight Training School di Decimomannu e il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, esempi concreti di partenariato pubblico-privato applicato al sistema Difesa.

Obiettivo

Formare professionisti in grado di gestire e valorizzare asset culturali, storici e immobiliari della Difesa; sviluppare modelli innovativi di partenariato pubblico-privato (PPP); promuovere la cultura della Difesa come leva identitaria e strategica; integrare competenze manageriali, giuridiche, comunicative e istituzionali.

Struttura

1.500 ore complessive

60 CFU

Marzo – Novembre

Lezioni, workshop, seminari

Tirocinio curriculare

Elaborato finale

Destinatari

Laureati interessati a operare:

nella Pubblica Amministrazione, in società partecipate, nel settore culturale e della valorizzazione del patrimonio, in ambito consulenziale e manageriale legato ai sistemi complessi pubblici.

Elemento distintivo

Stage operativo presso Difesa Servizi S.p.A., con accesso diretto a progetti strutturati di valorizzazione e gestione del patrimonio della Difesa.