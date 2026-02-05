Nebbia all’Aeroporto d’Abruzzo: volo da Milano dirottato a Roma

Ancora disagi all’Aeroporto d’Abruzzo a causa della nebbia. Questa mattina, il volo Ryanair proveniente da Malpensa è stato dirottato a Roma. L’aereo sarebbe dovuto arrivare nello scalo pescarese alle 7.05, ma a causa della scarsa visibilità è stato costretto ad atterrare nella capitale. Per i passeggeri è stato disposto il trasferimento in Abruzzo in bus, a cura della compagnia. Di conseguenza, il volo Pescara-Malpensa è partito con circa tre ore di ritardo. In questo periodo dell’anno, a causa delle condizioni meteo avverse e della bassa visibilità negli scali, i dirottamenti sono frequenti ovunque. Solo negli ultimi giorni, ad esempio, sono stati dirottati all’aeroporto di Pescara i voli Tirana-Ancona, Madrid-Roma e Parigi-Bari.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.