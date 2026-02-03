Neve fino in pianura, il Piemonte si risveglia imbiancato: spettacolo a Cuneo e Torino | FOTO e VIDEO

Il Piemonte si è svegliato sotto una luce diversa. Quella ovattata, rarefatta, che solo la neve sa regalare. Tra la notte e l’alba di oggi martedì 3 febbraio 2026, una perturbazione atlantica ha riportato i fiocchi fino in pianura su gran parte della regione, trasformando la pioggia in neve e il risveglio in un piccolo evento da raccontare. Nulla di eccezionale? È una nevicata che fino a 10 o 15 anni fa si sarebbe liquidata con un’alzata di spalle. Oggi, invece, è diventata notizia: ciò perché in molte zone del Nord/Ovest sono trascorsi oltre 3 anni – quasi 1150 giorni – senza una nevicata con accumulo misurabile.

La cronaca della notte racconta un peggioramento annunciato. Già dal tardo pomeriggio di ieri le prime deboli precipitazioni avevano interessato la regione, inizialmente nevose solo oltre i 600 metri. Poi, con l’intensificazione dei fenomeni nella notte, la quota neve è progressivamente crollata fino a raggiungere le pianure, soprattutto sul basso Piemonte.

Il Cuneese è stato il cuore pulsante dell’evento: nevicate fitte e continue sull’altopiano, sulle colline e fin nei capoluoghi. A Cuneo città il buongiorno è arrivato con fiocchi fitti e decisi, mentre tra Monregalese e Cebano si sono già misurati accumuli prossimi ai 15 cm da quote collinari, con inevitabili disagi alla viabilità, in particolare lungo l’Autostrada A6 verso la Liguria.

La neve ha attecchito anche sull’Alto Monferrato, ad Asti, Biella e nel basso Alessandrino. A Rocca Grimalda, a soli 284 metri di quota, cadeva una nevicata compatta e scenografica. Sul Torinese, inizialmente più ai margini, i fiocchi sono riusciti a spingersi a tratti fino in pianura: da Collegno alle porte di Torino fino ai quartieri cittadini.

Proprio Torino, dopo oltre 1145 giorni di assenza, ha rivisto la neve. Un velo sottile appena sufficiente per ricordare che anche qui, un tempo, l’inverno aveva un volto più familiare.

Gli accumuli restano contenuti: 1-3 cm in città, oltre i 10 cm in alta collina sopra i 500 metri, con valori superiori sul Cuneese. Il significato di questa nevicata va però oltre i numeri. È il segno di un inverno che, quando riesce ancora a farsi sentire, lo fa quasi in punta di piedi, e che per questo, oggi più che mai, sorprende. La raccomandazione resta quella alla prudenza, soprattutto nelle prime ore del mattino e nei settori collinari e montani. Intanto, per qualche ora, il Piemonte si è fermato ad ascoltare il suono ovattato dei fiocchi. Un ritorno breve, forse, ma capace di lasciare il segno.

Neve in Piemonte, imbiancata l'Autostrada A6

Piemonte, fitta nevicata in corso a Rocca Grimalda (AL)

Neve in Piemonte, Cuneo imbiancata

Neve in Piemonte, fiocchi a Biella

Neve a Torino, velo sulle auto nel quartiere San Donato

