Neve Gambarie, bufera pazzesca nella notte: 20cm a valle e un metro sulle piste, si scierà per tutta la primavera | FOTO

E anche stavolta, i catastrofisti del caldo eterno sono stati smentiti dai fatti. Blateravano di “maltempo autunnale“, di “neve solo in alta montagna“, e invece tra ieri pomeriggio e questa mattina in Aspromonte, nel cuore del Mediterraneo, ha nevicato copiosamente. Anche a Gambarie, a 1.310 metri di altitudine sul livello del mare. Anche più in basso. La quota neve si è mantenuta stabile intorno a 1.100 metri di quota, con fiocchi anche un po’ più in basso, mentre a Reggio Calabria diluviava con appena +8°C. Uno scenario possibile solo d’inverno: in autunno a Reggio la temperatura non scende a +8°C neanche nelle minime dell’alba.

A Sant’Alessio in Aspromonte sono caduti 62mm di pioggia, a Gambarie ha nevicato con 20cm di accumulo in una notte magica (vedi foto nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo). In barba a chi assicurava che avrebbe soltanto piovuto! Ormai abbiamo perso il conto di quante volte abbia nevicato quest’inverno a Gambarie: dall’episodio precoce di novembre alla notte di San Silvestro, poi numerose nevicate a gennaio e adesso anche questa di domenica 1 febbraio. Ma l’elemento più rilevante è la neve che è caduta abbondante in alta quota: a Monte Nardello, in vetta alle piste da sci (regolarmente aperte da una settimana), è caduto un altro metro di neve fresca! Un innevamento straordinario, che garantirà la sciabilità delle piste per tutta la primavera!

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della Calabria: