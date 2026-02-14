Neve in Emilia-Romagna, l’inverno torna a farsi sentire sull’Appennino | FOTO

Il maltempo riporta atmosfere invernali sull’Emilia-Romagna, dove la neve è tornata a imbiancare l’Appennino romagnolo oltre i 1300 metri. I fiocchi sono comparsi tra Monte Falco e Monte Fumaiolo, regalando paesaggi suggestivi e silenziosi. La perturbazione Oriana sta attraversando l’Italia portando piogge diffuse e possibili nubifragi, accompagnati da venti intensi e mareggiate lungo molte coste. Il fine settimana segna anche un deciso calo termico, con valori più vicini alla media stagionale. Dopo una breve tregua a inizio settimana, nuove perturbazioni potrebbero riportare precipitazioni, mantenendo condizioni instabili su gran parte del territorio nazionale.

