Neve record nel Nord del Giappone: Aomori sommersa come non accadeva da 40 anni | VIDEO

Il Nord del Giappone è alle prese con una straordinaria ondata di neve che sta mettendo in seria difficoltà diverse prefetture affacciate sul Mar del Giappone. La situazione più critica si registra nella prefettura di Aomori, dove nella città omonima l’accumulo nevoso ha raggiunto livelli che non si vedevano da quasi 4 decenni. Secondo la Japan Meteorological Agency, le nevicate persistenti iniziate a gennaio hanno portato gli spessori di neve ben oltre la media stagionale in numerose aree. Alle 11 di lunedì mattina ora locale, nella città di Aomori la neve misurava 1,7 metri, circa 2 volte e mezzo il valore normale per questo periodo dell’anno. In alcuni momenti, l’accumulo ha toccato addirittura 1,83 metri, superando per la prima volta dal 1986 la soglia di 1,8 metri.

Situazioni analoghe si registrano anche in altre città: a Joetsu lo spessore ha raggiunto 1,46 metri (2,4 volte la media), a Kazuno, nella prefettura di Akita, 1,42 metri (circa tre volte il valore stagionale), mentre a Sapporo si è arrivati a 1,06 metri, pari a 1,6 volte la norma. In altre zone della prefettura di Aomori, come Goshogawara e Fukaura, gli accumuli oscillano tra 2 e 4 volte la media.

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza: il peso della neve potrebbe causare il crollo di edifici, in particolare delle case disabitate, mentre restano elevati i rischi di valanghe, interruzioni del traffico, caduta di neve dai tetti e blackout dovuti ai carichi sulle linee elettriche e sugli alberi. Si segnalano inoltre vittime legate ad incidenti durante le operazioni di sgombero.

Le nevicate sono attese in prosecuzione fino a martedì lungo la costa del Mar del Giappone. Le temperature dovrebbero salire gradualmente, ma un nuovo sistema di bassa pressione è previsto in transito sul Nord del Paese tra giovedì e venerdì, mantenendo alta l’attenzione.

Di fronte all’emergenza, la prefettura di Aomori ha richiesto l’intervento delle Forze di Autodifesa di Terra, chiamate a supportare la città di Aomori nella gestione dell’emergenza e nell’assistenza agli anziani che vivono soli, in particolare per la rimozione della neve dai tetti.