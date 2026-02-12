Niscemi, primo intervento con droni terrestri nella zona rossa della frana

Eseguito oggi a Niscemi il primo intervento con droni terrestri per il recupero di alcuni beni da un’abitazione situata sul fronte della frana. Le operazioni di recupero di beni ed effetti personali negli immobili che ricadono nella zona rossa sono andate a rilento a causa delle pessime condizioni meteo. In tutto ne sono state eseguite 47. E’ quanto emerso nel corso della consueta riunione in prefettura, del centro di coordinamento soccorsi. Sul fronte della viabilità, tavolo tecnico alla presenza dei rappresentanti della Protezione civile nazionale, Anas, Libero Consorzio Comunale, Genio Guastatori e Genio Civile. Potrebbe essere realizzato un bypass lungo la strada provinciale 11 per creare una soluzione alternativa.

Si valuta anche il ripristino, con il supporto dell’Anas, delle strade provinciali 82 e 35. Domani sopralluogo sulle due arterie per vagliare quale sia l’ipotesi di lavoro più celere. In particolare, si prevede una progettazione unica per entrambe le strade provinciali che, con specifico riferimento alla Sp 82, preveda un adeguamento progettuale per l’ampliamento della pavimentazione fino a 8 metri. Definitivamente individuata e collocata la relativa segnaletica, della fermata del bus in contrada Vituso per consentire agli studenti pendolari di raggiungere Caltagirone.