Nomi sempre più unici: cosa raccontano le scelte dei genitori sul mondo che cambia

I bambini di oggi si chiamano sempre meno Marco, John o Anna e sempre più spesso portano nomi rari, originali, talvolta unici. Non si tratta di una moda passeggera, ma di una trasformazione profonda e globale. A dimostrarlo è una nuova revisione scientifica pubblicata su Humanities and Social Sciences Communications, firmata dallo psicologo Yuji Ogihara dell’Aoyama Gakuin University di Tokyo. Analizzando decenni di ricerche condotte in Europa, America e Asia, lo studio mostra che la frequenza dei nomi non comuni è aumentata costantemente nel tempo in tutti i Paesi esaminati, dalla Germania agli Stati Uniti, dalla Francia al Giappone, fino a Cina e Indonesia. I dati coprono periodi lunghissimi: in Francia oltre 2 secoli, negli Stati Uniti dalla fine dell’Ottocento ai primi anni Duemila.

Secondo Ogihara, scegliere un nome raro non è solo una decisione creativa, ma un atto simbolico. Riflette una crescente enfasi sull’individualità, sull’idea che il singolo debba distinguersi e affermare la propria unicità. I nomi propri diventano così un indicatore quantitativo di cambiamenti culturali più ampi, come l’aumento dell’individualismo e l’indebolimento delle tradizioni collettive.

“I nomi non sono solo etichette individuali. Sono specchi della cultura e dei valori di un’epoca“, conclude Ogihara. I nomi, più che semplici etichette, sono specchi dei valori di un’epoca.