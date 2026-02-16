Nucleare in Spagna, momento cruciale: il CSN esamina la proroga di Almaraz

Lo scorso dicembre, il Consiglio per la Sicurezza Nucleare (CSN) spagnolo ha assegnato dei compiti alle tre società proprietarie della centrale nucleare di Almaraz. Questi compiti consistevano nel fornire nuova documentazione per esaminare a fondo la domanda di Almaraz per la proroga della sua licenza di esercizio fino al 2030. La sessione plenaria del CSN ha approvato l’emissione di un’Istruzione Tecnica Supplementare (ITC) al proprietario della centrale nucleare di Almaraz (Cáceres) nell’ambito del procedimento relativo alla richiesta di “modifica della licenza di esercizio” per l’impianto, presentata lo scorso novembre. Lo scopo dell’ITC è di richiedere al proprietario di Almaraz di presentare documentazione aggiuntiva per effettuare le valutazioni necessarie e redigere la relativa relazione obbligatoria.

Tra gli altri aspetti, il proprietario di Almaraz dovrà trasferire al CSN la documentazione relativa alla gestione dell’invecchiamento delle strutture, degli impianti e dei componenti di sicurezza, oltre a giustificare la validità e lo stato di conformità dei piani di azione e miglioramento associati alla revisione periodica della sicurezza per l’intero periodo di 10 anni, poiché nel precedente rinnovo dell’autorizzazione il periodo richiesto era di 7 anni per l’unità I e 8 otto anni per l’unità II. L’ITC approvato richiede anche una giustificazione della gestione del combustibile consumato dall’impianto fino al 2030, dato che la domanda presentata da Almaraz comporta un aumento della sua generazione. Secondo le informazioni ottenute da El Periódico de la Energía, questi lavori sono già stati completati e Iberdrola, Endesa e Naturgy, proprietari della centrale, questa settimana invieranno tutta la documentazione.

Ora la palla passa al CSN, i cui tecnici dovranno preparare un rapporto sulla sicurezza del mantenimento in funzione del reattore I di Almaraz fino al 2030 e sottoporlo all’approvazione della Plenaria del Consiglio per la sicurezza nucleare. Lì i consiglieri del CSN dovranno prendere una decisione sul futuro della centrale e, più in generale, del sistema elettrico spagnolo, poiché potrebbe segnare l’inizio della chiusura definitiva delle centrali nucleari. Alcune settimane fa il presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo, ha assicurato che il Consiglio prevede di pubblicare la relazione obbligatoria sulla richiesta di modifica dell’autorizzazione all’esercizio di Almaraz I e II fino al 2030 durante l’estate. “La nostra idea è che nel corso dell’anno pubblicheremo la nostra relazione obbligatoria sulla richiesta di modifica dell’autorizzazione operativa di Almaraz I e II. Le aree di valutazione ci stanno già lavorando”, ha spiegato Lentijo.