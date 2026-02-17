Numerose valanghe in Valle d’Aosta: pericolo “forte” | VIDEO

Numerose valanghe sono state segnalate oggi in Valle d’Aosta, dove il pericolo è ‘forte‘: fortunatamente non risultano persone coinvolte. Le guide del Soccorso Alpino valdostano sono intervenute per una slavina che si è staccata a Courmayeur: stanno bonificando la zona, ma dai primi riscontri nessuno è stato travolto dalla neve. Una valanga di grandi dimensioni è caduta anche a Rhemes-Notre-Dame: il soffio è arrivato fino alla strada a ridosso dalle piste (la regionale è stata chiusa al traffico); anche in questo caso nessuno è rimasto coinvolto. Le guide del Soccorso Alpino sono uscite anche per un’altra valanga a Cogne e un’altra Gressoney.