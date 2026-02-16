Nuova eruzione del Kilauea in corso: maestose fontane di lava dal vulcano più attivo delle Hawaii | VIDEO

Domenica pomeriggio ora locale è stata registrata una nuova eruzione del Kilauea, uno dei vulcani più attivi al mondo e situato nella Big Island delle Hawaii: si tratta dell'”episodio 42″ della sua eruzione continua, uno spettacolo impressionante con fontane di lava da entrambi i crateri. Il Kilauea, parte del complesso vulcanico delle Hawaii, è noto per le eruzioni relativamente fluide e persistenti che modellano continuamente il paesaggio circostante, creando colate laviche estese e nuove formazioni geologiche. La sua attività è monitorata costantemente dagli scienziati USGS.

Secondo i report, l’episodio è cominciato intorno alle 13:50 ora locale, dopo che alle 13:08 si erano registrati i primi trabocchi continui di lava. Poco dopo, alle 14:24, la fontana del cratere Nord ha raggiunto circa 183 metri di altezza, mentre quella del cratere sud circa 122 metri. Alle 14:44, la fontana del cratere Sud ha superato i 305-366 metri, superando di circa 30-60 metri quella del cratere Nord, creando uno scenario di grande impatto.

Le attività precursori erano state osservate già il 14 febbraio, giorno di San Valentino, con più di 10 trabocchi di lava di varie dimensioni. Nelle ore precedenti l’episodio, i flussi di lava si erano intensificati notevolmente da entrambi i crateri.

Il National Weather Service ha segnalato una colonna di fumo in direzione Sud/Ovest, mentre la Hawaii County Civil Defense Agency ha avvertito di livelli elevati di gas, cenere e tefra. Questi elementi possono irritare pelle e occhi nelle aree sottovento e rappresentano un rischio per le persone con sensibilità respiratorie. Le autorità raccomandano pertanto di evitare la zona se si soffre di patologie respiratorie o altre sensibilità simili.