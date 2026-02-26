Nuova eruzione del vulcano Kanlaon alle Filippine: colonna di cenere di 2,5km | FOTO e VIDEO

Il vulcano Kanlaon è tornato ad eruttare nel centro delle Filippine, generando una colonna di cenere alta circa 2,5km. Lo ha indicato il direttore del Dipartimento nazionale di vulcanologia Teresito Bacolcol. L’eruzione, iniziata alle 19.04 locali (le 12.04 italiane), è durata due minuti, ha spiegato all’AFP, stimando che “nei prossimi giorni potrebbe verificarsi un’eruzione più ampia“. “Si tratta della seconda eruzione moderata in una settimana“, ha detto Bacolcol, spiegando che la sua agenzia sorveglierà il vulcano per 24 ore prima di decidere se necessario alzare il livello d’allerta dall’attuale 2 a 3 (su una scala di 5). Le ceneri portate dal vento sono cadute sui quartieri abitati, ha spiegato all’AFP John De Asis, un soccorritore della vicina città di La Castellana, aggiungendo che le autorità hanno distribuito maschere alla popolazione.

Intorno al vulcano è stata istituita una zona vietata di 4 chilometri.

Kanlaon, uno dei 24 vulcani attivi dell’arcipelago, è stato protagonista di diverse eruzioni importanti nel corso del secolo scorso, di cui una nel 1996 che è costata la vita a tre escursionisti che si trovavano vicini alla cima in quel momento.

Le Filippine si trovano sull’”Anello di Fuoco” del Pacifico, una zona d’attività sismica intensa che comprende più della metà dei vulcani del mondo. L’eruzione vulcanica più potente delle Filippine negli ultimi anni è stata quella del Pinatubo nel 1991, a circa 100 chilometri da Manila, che ha provocato oltre 800 morti.