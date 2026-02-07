Nuova frontiera spaziale: la Cina lancia il suo velivolo riutilizzabile

La Cina consolida il proprio ruolo di superpotenza spaziale con il lancio di un nuovo velivolo sperimentale riutilizzabile. Dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan, un razzo Long March-2F ha portato con successo in orbita il misterioso prototipo, segnando la 4ª missione di questo tipo dal 2020. Nonostante il successo, Pechino mantiene il massimo riserbo: non sono state diffuse immagini del decollo né dettagli specifici sulla durata della missione. L’obiettivo dichiarato dalle autorità è la “verifica tecnologica per il supporto tecnico all’uso pacifico dello Spazio“. Questa tecnologia, che permette di abbattere drasticamente i costi di accesso all’orbita, è attualmente un terreno di sfida esclusivo tra Stati Uniti e Cina.

Il programma si inserisce in una strategia più ampia che ha già visto il Dragone protagonista sulla Luna, con le missioni Chang’e, e su Marte con Tianwen-1. Con la stazione spaziale Tiangong pienamente operativa, la Cina si candida a diventare il punto di riferimento per la ricerca in orbita bassa, specialmente in vista del futuro pensionamento della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).