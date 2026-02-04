Nuova nevicata in Piemonte: fiocchi a bassa quota tra Cuneese e Alessandrino

Una nuova fase perturbata sta interessando il Piemonte, portando piogge diffuse e un ritorno della neve, soprattutto sui settori meridionali della regione. Nel Basso Alessandrino i fiocchi scendono fino a quote prossime alla pianura, tra i 200 e i 300 metri, mentre nel Cuneese la neve si attesta generalmente tra i 400 e i 600 metri. Altrove il limite si mantiene più alto, oscillando tra i 600 e i 900 metri. L’aria fredda intrappolata nei bassi strati, unita al passaggio di rovesci intensi, favorisce nevicate scenografiche a bassa quota. Paesaggi imbiancati vengono riportati lungo tratte di A6, A26 e A7, in particolare tra Fossano, Mondovì e Ceva, ma anche nelle aree di Ovada e Serravalle Scrivia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.