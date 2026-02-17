Nuove nevicate, sospese le ricerche del disperso nella valanga in Valchiavenna

Forti nevicate nella notte hanno reso pericolose le ricerche dell’escursionista di 56 anni di Rozzano, nel Milanese, che in motoslitta è stato travolto da una valanga in Valchiavenna, sopra Madesimo, ad una quota di 2300 metri nel pomeriggio del 15 febbraio. L’ulteriore massa nevosa accumulatasi nella notte sulle pendici a ridosso del Lago Nero, sede delle operazioni di ricerca, ha reso l’area ancora più pericolosa per il personale impegnato nelle ricerche. Il mezzo meccanico ha spaccato in parte la spessa crosta ghiacciato del bacino naturale, ma del disperso nessuna traccia.

E, vista la situazione, le operazioni sono state sospese in attesa di un miglioramento delle condizioni che consenta di intervenire in sicurezza ai soccorritori di SAGF di Madesimo, Vigili del Fuoco di Mese e uomini della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna del CNSAS. Si riducono quindi le speranze di ritrovarlo ancora in vita. Salvi invece i tre amici che erano con lui.