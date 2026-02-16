Nuovo crollo sul fiume Adda: cede un altro pezzo della passerella ciclabile

Sul posto sono intervenuti i tecnici di AIPO per effettuare ulteriori verifiche

Crolla un altro pezzo della passerella ciclabile sul fiume Adda

Crollato un nuovo tratto della passerella ciclabile del ponte sul fiume Adda, che collega Crotta d’Adda al territorio cremonese con Maccastorna e il Lodigiano. Il cedimento si è verificato all’alba di oggi e ha interessato la parte più vicina a Crotta, dopo un primo cedimento avvenuto mercoledì scorso. Sul posto sono intervenuti i tecnici di AIPO per effettuare ulteriori verifiche. Il sindaco Sebastiano Baroni ha chiesto che l’intero progetto, finanziato da Regione Lombardia con 4 milioni di euro nell’ambito della ciclovia VenTo, venga nuovamente valutato.

