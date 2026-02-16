Nuovo crollo sul fiume Adda: cede un altro pezzo della passerella ciclabile

Crollato un nuovo tratto della passerella ciclabile del ponte sul fiume Adda, che collega Crotta d’Adda al territorio cremonese con Maccastorna e il Lodigiano. Il cedimento si è verificato all’alba di oggi e ha interessato la parte più vicina a Crotta, dopo un primo cedimento avvenuto mercoledì scorso. Sul posto sono intervenuti i tecnici di AIPO per effettuare ulteriori verifiche. Il sindaco Sebastiano Baroni ha chiesto che l’intero progetto, finanziato da Regione Lombardia con 4 milioni di euro nell’ambito della ciclovia VenTo, venga nuovamente valutato.