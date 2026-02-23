Nuovo record in Francia: 40 giorni consecutivi di pioggia nel Paese, una serie senza precedenti

Piove ininterrottamente sulla Francia continentale dal 14 gennaio 2026, per un totale di 40 giorni consecutivi: si tratta della serie più lunga di giorni di pioggia consecutivi registrata in Francia dall’inizio delle misurazioni nel 1959. Lo rende noto Météo-France. Da metà gennaio, le tempeste Goretti, Ingrid, Nils e Pedro si sono susseguite in un flusso perturbato, portando piogge molto intense sul Paese. La Bretagna, la parte sudoccidentale della Francia, e la costa mediterranea sono state le più colpite. Ha quindi piovuto per 40 giorni consecutivi in ​​tutto il Paese. Un “giorno di pioggia” è definito come un giorno con una media totale di precipitazioni di 1 millimetro o più in tutto il Paese.

Queste precipitazioni si sono abbattute su terreni già saturi e su fiumi con livelli eccezionalmente alti, causando inondazioni diffuse e straripamenti di corsi d’acqua. Un paragone sorprendente, grazie al satellite Sentinel-2, del settore Marmande (Lot-et-Garonne) prima e dopo l’esondazione della Garonna.

Inverno 2025-2026, uno dei 10 inverni più piovosi

A livello nazionale, l’inverno 2025-2026 si classificherà tra i 10 inverni più piovosi da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1959, afferma Météo-France. Dall’1 gennaio, l’equivalente di un intero inverno di pioggia, o anche di più, è caduto sulla punta della Bretagna, su gran parte della Francia sudoccidentale e sulla costa mediterranea.

Dall’1 gennaio 2026, sono stati registrati i seguenti totali di precipitazioni:

588mm a Quimper, Finistère (media delle precipitazioni invernali, ovvero dicembre-gennaio-febbraio: 412mm)

a Quimper, Finistère (media delle precipitazioni invernali, ovvero dicembre-gennaio-febbraio: 412mm) 321mm a Bordeaux, Gironda (media delle precipitazioni invernali: 260mm)

a Bordeaux, Gironda (media delle precipitazioni invernali: 260mm) 203mm a Tolosa, Alta Garonna (media delle precipitazioni invernali: 139mm)

Febbraio è già il mese più piovoso mai registrato

Con piogge continue per tutto il mese, febbraio 2026 è già il febbraio più piovoso dal 1959 in media in tutto il Paese, con oltre il doppio della media mensile, spiega Météo-France.

Questa pioggia contribuirà ad attenuare la siccità primaverile?

Queste precipitazioni regolari hanno permesso al terreno di irrigarsi e di tornare a livelli quasi normali entro metà gennaio. Anche i livelli delle falde acquifere sono stati ripristinati. Con le continue precipitazioni, i terreni si sono infine saturati, raggiungendo livelli record mai visti a febbraio dal 1959, a partire dal 12 febbraio.

Questa pioggia contribuirà a ritardare l’essiccazione del terreno in primavera. Tuttavia, non elimina il rischio di siccità estiva, che dipenderà dalle precipitazioni e dalle temperature primaverili ed estive.