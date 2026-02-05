Oggi e domani forte pericolo valanghe nelle regioni di Nord-Est: il bollettino Aineva

A causa della notevole quantità di neve fresca caduta negli ultimi due giorni, oggi e domani permane un forte pericolo di valanghe di grado 4 su tutte le alpi del Veneto e Friuli Venezia Giulia, specialmente sopra ai 2000 metri. Di grado 3 marcato invece su tutte le Prealpi venete e quelle friulane. Lo si evince dal bollettino Aineva che segnala che ”la neve fresca e la neve ventata degli ultimi giorni non si sono ben legate con la neve vecchia al di sopra del limite del bosco” e quindi il rischio di scivolamento del nuovo strato è molto alto. Medesima situazione di pericolo valanghe di grado 4 in Trentino, ma solo sul settore nordorientale al confine con il Veneto: sulle vette della Val di Fassa, del Lagorai, sulle Pale di S. Martino, a Folgaria, Lavarone e nella zona della Marmolada.