Oggi la Candelora, il bivio dell’inverno spacca l’Italia tra neve in pianura e primavera anticipata

Il 2 febbraio non è un giorno come gli altri, ma un vero e proprio crocevia temporale e spirituale che affonda le radici in secoli di storia rurale, pagana e religiosa. Conosciuta come la Candelora, questa ricorrenza celebra la Presentazione di Gesù al Tempio e la Purificazione della Vergine Maria, un momento in cui le candele benedette diventano simbolo di una luce che squarcia le tenebre del lungo inverno. Per i nostri nonni, questo era il “termometro” naturale dell’anno: un giorno di osservazione attenta dei venti e delle nuvole per decifrare i segnali della natura e capire se la stagione del gelo stesse per cedere il passo ai primi vagiti della primavera o se dovesse ancora mostrare il suo volto più crudo. Tuttavia, in questo 2026, l’antico rito della “profezia meteorologica” si scontra con una realtà quanto mai caotica. L’Italia, infatti, si ritrova oggi letteralmente spaccata in 2, ostaggio di un meteo estremo e bizzarro che vede convivere, nello stesso istante, scenari da pieno inverno artico e sprazzi di primavera anticipata. Consultare il cielo oggi per capire quanto freddo ci resti da patire è una sfida che mette in crisi anche i proverbi più radicati: la dinamicità atmosferica è tale da rendere quasi impossibile applicare i vecchi adagi popolari alla complessità dei modelli attuali, che vedono il nostro Paese come il campo di battaglia tra gelo atlantico e calore africano.

Il Meteo: Italia divisa tra neve e scirocco

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la tregua dal maltempo dei giorni scorsi sarà brevissima. L’Italia rimane infatti un corridoio aperto per numerose perturbazioni che non lasciano spazio al ritorno dell’alta pressione.

Neve imminente al Nord/Ovest

Una nuova perturbazione sta per investire il Nord/Ovest. In queste ore le nubi sono in aumento e, tra stasera e domani, la neve cadrà a quote collinari. In Piemonte, la situazione è da monitorare con attenzione: i fiocchi potrebbero spingersi fino in pianura (200-400 metri) entro la fine della giornata.

Sud a +20°C: è già primavera?

Scenario diametralmente opposto al Meridione e sulle Isole. Grazie al contributo dei tiepidi venti di Scirocco, le temperature subiranno un’impennata, toccando picchi di +20°C. Nonostante il contesto perturbato nel resto del Paese, qui il tempo si manterrà prevalentemente asciutto, regalando un assaggio di primavera fuori stagione.

Le previsioni per la settimana: pioggia a raffica

Non c’è traccia di stabilità all’orizzonte. La prima settimana di febbraio sarà caratterizzata da un flusso perturbato incessante:

Oggi piogge residue su Calabria tirrenica e Messinese in attenuazione. Sole nel resto d’Italia, ma con nubi in rapido aumento al Nord/Ovest;

piogge residue su Calabria tirrenica e Messinese in attenuazione. Sole nel resto d’Italia, ma con nubi in rapido aumento al Nord/Ovest; Domani e mercoledì 4 una perturbazione in risalita dal Nord Africa colpirà quasi tutto il Paese con nuovi importanti carichi di pioggia;

una perturbazione in risalita dal Nord Africa colpirà quasi tutto il Paese con nuovi importanti carichi di pioggia; Nella sconda parte della settimana masse d’aria dal medio Atlantico manterranno le temperature spesso sopra la media, specialmente al Centro/Sud, ma con il rischio di ulteriori impulsi perturbati.

Candelora, cosa dice il proverbio ?

Il celebre detto recita: “Per la Santa Candelora, se nevica o se plora dell’inverno semo fora“. Se guardiamo al Nord (neve) e a parte del Sud (piogge residue), l’inverno dovrebbe essere agli sgoccioli, ma se guardiamo al sole che bacerà gran parte del Centro/Sud oggi, la tradizione vorrebbe altri 40 giorni di freddo.

La verità? La scienza ci dice che l’inverno 2026 ha ancora molto da dire, ma lo farà a colpi di pioggia e dinamismo, più che con il gelo prolungato.