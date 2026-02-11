Oggi la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza

Oggi, 11 febbraio, la Giornata Internazionale celebra non solo i traguardi raggiunti, ma la leadership femminile nel cuore dell'innovazione climatica e dell'IA

Giornata Internazionale della Donna scienza

Oggi è la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. Il 2026 segna una svolta decisiva: non basta più parlare di “presenza” femminile, serve impatto. Il tema scelto dalle Nazioni Unite per quest’anno – “Sinergizzare IA, Scienze Sociali, STEM e Finanza” – punta a scardinare le barriere sistemiche attraverso un approccio a 4 pilastri. Mentre l’Intelligenza Artificiale accelera ogni settore, i dati ci ricordano l’urgenza dell’azione: le donne rappresentano ancora solo il 22% dei talenti nell’IA a livello globale. La sfida del 2026 è colmare questo vuoto non solo con l’istruzione, ma integrando le scienze sociali per progettare algoritmi etici e la finanza per sostenere le startup tecnologiche a guida femminile.

Come sottolineato dall’UNESCO nel focus From Vision to Impact, l’obiettivo è ridefinire le discipline STEM. Non si tratta solo di laboratori: si parla di cybersicurezza, imprenditoria scientifica e salute globale. Integrare il capitale finanziario con il talento scientifico femminile è la chiave per risolvere le crisi climatiche e sociali che definiscono il nostro secolo.

Oggi non celebriamo solo la “scienziata” come figura isolata, ma un ecosistema dove il genere non sia più un limite alla leadership dell’innovazione.

