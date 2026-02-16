Olimpiadi, bufera di neve a Livigno per la finalissima della Big Air: l’Italia sogna con Tabanelli e Gasslitter | FOTO

Grande spettacolo in corso alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. In questo momento, Livigno sta regalando al mondo un’epopea di ghiaccio e coraggio, con la finale del Big Air femminile che si sta svolgendo in condizioni estreme, trasformando la diretta su Rai 2 in un film d’azione mozzafiato. Le raffiche di vento e la neve fittissima hanno costretto gli organizzatori a un lungo rinvio, ma la furia della montagna non ha spento il desiderio di gloria.

Le atlete emergono dal turbinio della bufera come sagome eroiche, lanciandosi nel vuoto per disegnare acrobazie impossibili contro un cielo che non concede sconti. È uno spettacolo primordiale, dove il freestyle torna alla sua essenza più pura: la sfida dell’uomo contro la natura. In questo scenario da brividi, l’Italia sta vivendo un sogno ad occhi aperti che profuma di medaglia. Quando manca una sola, decisiva discesa al termine della gara, il tricolore sventola orgoglioso tra i fiocchi gelati grazie a Flora Tabanelli, attualmente sul terzo gradino del podio, e a Maria Gasslitter, che insegue in quinta posizione. Ogni salto è un battito di cuore, ogni atterraggio un miracolo di equilibrio tra le folate, in una serata dove la neve non è più un ostacolo, ma il palcoscenico di un’impresa leggendaria.