Olimpiadi Invernali, alla scoperta delle Alpi Francesi 2030: il testimone passa al “Tetto d’Europa”

Mentre l’eco dell’Inno di Mameli suonato dall’icona del jazz Paolo Fresu risuona ancora tra le pietre millenarie dell’Ar ena di Verona, il mondo del ghiaccio volge già lo sguardo alle prossime competizioni. Il 22 febbraio 2026 si è spento il braciere della XXV edizione dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, segnando un primato storico per l’Italia. Ma è nel momento in cui la bandiera a cinque cerchi inizia il suo viaggio verso le Alpi Francesi che si apre il capitolo più ambizioso della storia olimpica moderna: trasformare il “Tetto d’Europa” nel palcoscenico dei Giochi più sostenibili di sempre.

Addio Milano-Cortina: l’Italia dei record e il dominio norvegese

La cerimonia di chiusura a Verona, una “Beauty in Action” che ha unito lo sport alla musica e all’arte, ha celebrato una spedizione azzurra senza precedenti. Guidati da una monumentale Arianna Fontana, diventata l’atleta italiana più medagliata di sempre, gli azzurri hanno conquistato 30 medaglie (di cui 10 ori), polverizzando i record di Lillehammer ‘94 e Salt Lake City 2002. Nonostante il primato complessivo, l’Italia chiude al quarto posto del medagliere, superata dai Paesi Bassi per numero di argenti. Il trono assoluto resta alla Norvegia, capace di riscrivere la storia con 18 ori. Dallo spettacolo di Roberto Bolle alle note di Gabry Ponte e Achille Lauro, la rinominata “Verona Olympic Arena”, il primo anfiteatro romano nella storia a ospitare una cerimonia olimpica, ha sancito la fine di un’era, passando ufficialmente il testimone alla Francia per il 2030. Ora l’attesa è tutta per le Paralimpiadi del 6 marzo, ma la macchina organizzativa transalpina è già in pieno regime.

Geografia delle Alpi Francesi: un mosaico tra ghiacciai e Provenza

Le due regioni protagoniste dei Giochi 2030, Alvernia-Rodano-Alpi e Provenza-Alpi-Costa Azzurra, coprono l’intero versante occidentale dell’arco alpino con una varietà morfologica e paesaggistica unica al mondo. La regione di Alvernia-Rodano-Alpi (Auvergne-Rhône-Alpes) è il cuore pulsante del progetto, patria dell’alpinismo e casa delle vette più elevate d’Europa. A Nord, l’Alta Savoia è dominata dai 4.810 metri di altitudine del massiccio del Monte Bianco, il “Tetto d’Europa”, tra valli strette e laghi iconici come l’Annecy e il Lemano. Scendendo verso il centro, in Savoia, la geografia si fa più aspra con i massicci della Vanoise e del Beaufortain, territori che ospitano la più alta densità di comprensori sciistici al mondo, come le leggendarie Trois Vallées. Più a Ovest, il rilievo digrada verso i vulcani spenti del Massiccio Centrale, guardiani dell’idrografia regionale. Nella Provenza-Alpi-Costa Azzurra (PACA), invece, le montagne “si tuffano” letteralmente nel Mediterraneo. Il settore Nord, tra Alte Alpi e Briançonnais, vanta massicci selvaggi come gli Écrins e il Queyras, caratterizzati da un clima più secco e luminoso, ideale per il freestyle. A Sud, il rilievo scende rapidamente verso la valle del Varo fino a Nizza, hub logistico fondamentale per gli sport sul ghiaccio indoor dove il clima mite della Costa Azzurra incontra la neve delle cime Marittime.

Turismo e Offerta: dalle capitali dell’outdoor ai borghi della lavanda

Oltre la competizione, le regioni ospitanti rappresentano l’eccellenza del turismo “4 stagioni” con località famose per le attività invernali e estive e la gastronomia. Per l’alta quota, Chamonix-Mont-Blanc resta la capitale mondiale dell’alpinismo, con l’Aiguille du Midi e il ghiacciaio Mer de Glace a fare da magneti per gli amanti dell’estremo. Poco lontano c’è Annecy, la “Venezia delle Alpi”, che incanta con i suoi canali e con le acque cristalline del suo lago. C’è poi il perfetto contrasto tra lusso sciistico, gastronomia e architettura con Lione, capitale mondiale della cucina con i suoi tipici “bouchons” (ristorante tipico tradizionale), le famose piste dei comprensori sciistici di Courchevel e Méribel e il suo centro storico Patrimonio UNESCO. Nel complesso, la regione di Alvernia-Rodano-Alpi comprende 46 comprensori sciistici e 48 villaggi di montagna: un paradiso per gli amanti dell’alta quota. La PACA, d’altro canto, risponde con la mondanità di Saint-Tropez e Cannes, ma anche con la storia di Avignone, le atmosfere di Aix-en-Provence e la Promenade des Anglais di Nizza, il perfetto connubio tra borghi medievali, mondanità della riviera e natura selvaggia nelle Alpi del Sud. Tra giugno e luglio, i campi di lavanda del Luberon trasformano il paesaggio in un dipinto, mentre Briançon, la città più alta di Francia fortificata da Vauban, protegge l’accesso ai parchi nazionali.

Verso il 2030: i quattro poli dei XXVI Giochi Invernali

Per la quarta volta nella storia, dopo Chamonix 1924, Grenoble 1968 e Albertville 1992, tra quattro anni la Francia ospiterà i Giochi Olimpici Invernali. L’edizione francese, ufficializzata a luglio del 2024 durante la 142esima sessione del Comitato Internazionale Olimpico, si terrà dall’8 al 17 febbraio 2030 con un progetto che si articola su quattro poli geografici strategici. Nell’Alta Savoia si terranno le competizioni di biathlon e sci di fondo, la Savoia rappresenterà il cuore dello sci alpino e delle discipline di scivolamento, bob e slittino, tra Courchevel e La Plagne, il polo di Briançonnais sarà dedicato a freestyle e snowboard, mentre Nizza ospiterà le discipline sul ghiaccio e l’attesissima cerimonia di chiusura. Resta aperta, invece, la proposta di Torino di ospitare le gare di pattinaggio di velocità all’Oval Lingotto, mettendo a disposizione gli impianti di Torino 2006 per abbattere costi e impatto ambientale, in un esempio unico di collaborazione transfrontaliera. Una seconda proposta prevede, invece, di spostare il pattinaggio di velocità alla Thjalf Arena di Heerenveen, nel Nord dell’Olanda.

Sfide e Sostenibilità: il futuro bianco nel 2030

L’ambizione della prossima edizione è infatti chiara: realizzare i Giochi più sostenibili di sempre utilizzando il 93% di infrastrutture già esistenti o temporanee, seguendo il percorso già tracciato durante Parigi 2024. Tuttavia, l’ombra del cambiamento climatico incombe sulle basse quote, rendendo la disponibilità di neve naturale una variabile critica. La Francia scommette su innovazioni tecnologiche e discipline inedite, mentre si valuta l’inserimento di ciclocross, corsa campestre e combinata nordica femminile, per adattare l’evento a un mondo che cambia. Tra velocità ed eleganza, le Alpi Francesi del 2030 promettono Olimpiadi “spettacolari, profondamente radicate nel territorio e guidate da un forte senso di responsabilità ambientale”: la prova definitiva dell’evoluzione costante dello sport invernale, sospeso tra la maestosità delle vette europee e le rive del Mediterraneo.