Olimpiadi Milano Cortina 2026: le medaglie rotte sollevano polemiche

Tre giorni di gare e già diverse medaglie assegnate. Quanto basta a capire che le medaglie olimpiche sembrano avere un problema: si rompono, o più precisamente, si sfilano dal laccetto che le regge al collo. La prima a denunciare la cosa è stata l’americana Breezy Johnson che si è vista danneggiata la medaglia d’oro poche ore dopo la sua consegna. Esultanza troppo esuberante, si era pensato. Se non fosse che una cosa analoga è accaduta anche al bronzo in slalom gigante parallelo di Lucia Dalmasso. Ma anche altre atlete hanno lamentato problemi: l’argento di cross country Ebba Andersson, la pattinatrice artistica Alysa Liu (Team USA) e il bronzo tedesco di biathlon Justus Strelow. Quanto basta insomma a far nascere un caso medaglie rotte e a costringere i vertici del CIO (il Comitato Olimpico Internazionale) e della Fondazione Milano Cortina a far chiarezza.

La risposta di Milano Cortina 2026

Così, oggi durante la conferenza stampa quotidiana al Main Media Center di Milano, Andrea Francisi, Chief Games Operations Officer delle Olimpiadi di Milano Cortina, ha spiegato di essere a conoscenza del problema. “Abbiamo visto che alcune medaglie si sono rotte, abbiamo visto le immagini e stiamo cercando di capire nel dettaglio se esiste un problema”, ha spiegato ai giornalisti. “Stiamo dando ovviamente grande attenzione al tema visto che la medaglia è il trionfo e il sogno di ogni atleta”.

I precedenti e i dettagli sulla rottura

La memoria corre alle ultime olimpiadi, quelle di Parigi, quando circa 220 sono state ritirate e sostituite perché ossidate o deteriorate molto rapidamente. In quel caso non si era trattato di un semplice cordino ma di problemi ben più gravi di verniciatura o materiali utilizzati.