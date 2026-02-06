Olimpiadi Milano-Cortina 2026: si alza il sipario, è tempo di “Armonia”

Inizia ufficialmente oggi, venerdì 6 febbraio, la XXV edizione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che fino al 22 febbraio trasformerà 2 città e 3 regioni in un palcoscenico globale di sport, eventi e appuntamenti istituzionali. Per la prima volta nella storia dei Giochi, l’Italia ospita una manifestazione con un modello dichiaratamente policentrico e diffuso. La cerimonia di apertura è prevista questa sera alle 20 allo stadio di San Siro, ribattezzato per l’occasione Milano San Siro Olympic Stadium, e segna l’avvio ufficiale dei Giochi. Milano si è svegliata blindata sul piano della sicurezza, mentre la macchina olimpica è già pienamente operativa: le competizioni sono iniziate nei giorni scorsi con i tornei di curling e hockey su ghiaccio e oggi entrano nel vivo con gare di pattinaggio di figura, curling e prove sulle piste per sci alpino e snowboard.

Il tema scelto per la cerimonia è “Armonia“, un filo conduttore che, secondo la Fondazione Milano-Cortina, racconta un viaggio visivo ed emozionale tra arte e innovazione, natura e città, tradizione e futuro, celebrando l’Italia e i suoi valori. La serata, della durata prevista di circa 3 ore, non sarà concentrata solo sul prato di San Siro: collegamenti e momenti simbolici coinvolgeranno anche l’Arco della Pace a Milano e le località olimpiche di Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo.

Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, la sfilata di atleti e atlete si svolgerà contemporaneamente in luoghi diversi, mentre i 2 Bracieri Olimpici – altra novità assoluta – verranno accesi in simultanea all’Arco della Pace di Milano e in Piazza Angelo Dibona a Cortina d’Ampezzo.

Sul palco si alterneranno star di livello internazionale e italiano, tra cui Mariah Carey, Laura Pausini, Andrea Bocelli e il rapper Ghali, insieme ad attori come Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Matilda De Angelis, alla mezzosoprano Cecilia Bartoli e al pianista Lang Lang.

Alla cerimonia sono attesi circa 50 leader mondiali tra capi di Stato, di governo, membri di famiglie reali e rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali. Per l’Italia saranno presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i presidenti di Senato e Camera e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme a numerosi membri del governo, tra cui i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e diversi ministri.