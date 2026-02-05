Olimpiadi Milano-Cortina, Arpa Lombardia: il meteo fino a sabato in Alta Valtellina

“Oggi nelle località dei Giochi dell’Alta Valtellina, ampi spazi di sereno sia a Bormio che a Livigno. Nuove nuvole in arrivo da ovest dal pomeriggio. In serata, cielo coperto con nevicate deboli e intermittenti nella notte, in esaurimento nella mattina di venerdì a Bormio, nel primo pomeriggio a Livigno“. Lo afferma Orietta Cazzuli, direttrice Direzione Tecnica Monitoraggi e Prevenzione del Rischio Naturale – Arpa Lombardia. Oggi a Bormio, ricorda, “temperature massime di +4-6°C e tra 0 e +2°C a Livigno. Domani minime tra -1 e 0°C a Bormio e tra -7 e -6°C a Livigno. Massime tra +3 e +4°C a Bormio e tra 0 e +1°C a Livigno“. Sabato 7 febbraio, parzialmente nuvoloso con ampi soleggiamenti nel corso della mattinata e cielo poco nuvoloso dal pomeriggio. Minime in diminuzione, massime in aumento.

Oggi e domani pericolo valanghe sulle Retiche orientali 3 marcato in quota.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.