Olimpiadi Milano-Cortina, dai tropici alla neve: il grande viaggio climatico degli atleti

L’attesa è quasi finita. I Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 non saranno soltanto una celebrazione dello sport, ma anche uno straordinario esperimento climatico globale. Mai come in questa edizione, infatti, sulle piste e sulle superfici ghiacciate delle Alpi italiane si incontreranno atleti cresciuti in ambienti climatici diametralmente opposti: dal freddo artico al caldo equatoriale. Milano-Cortina rappresenta un caso di studio affascinante. Qui il clima non è un semplice sfondo, ma un fattore determinante della performance atletica, della preparazione fisica e persino della strategia di gara.

Il clima delle sedi olimpiche: tra aria alpina e inverno padano

Il cuore dei Giochi batterà tra Milano e le Dolomiti, un territorio che in febbraio presenta caratteristiche meteorologiche molto diverse a seconda della quota. Nelle località montane, come Cortina e le altre sedi alpine, le temperature possono oscillare mediamente tra -10°C e +5 °C, con aria secca, possibili nevicate e vento in quota. Le escursioni termiche giornaliere sono frequenti, soprattutto nelle giornate serene, mentre le notti possono diventare particolarmente rigide.

Milano, invece, offrirà un inverno più mite ma spesso umido, tipico della Pianura Padana, con inversioni termiche, nebbie mattutine e temperature prossime allo zero. Per gli atleti questo significa affrontare ambienti molto diversi nel giro di poche ore: dalla montagna rarefatta alle basse quote più dense e umide. Dal punto di vista fisiologico, si tratta di uno stress non trascurabile, soprattutto per chi non è abituato a competere in condizioni fredde e secche.

Quando il freddo è un’eccezione: le delegazioni provenienti dai Paesi più caldi

Scorrendo l’elenco delle nazioni partecipanti emerge un dato sorprendente: accanto alle grandi potenze invernali figurano diversi Paesi dal clima tropicale o subtropicale, dove la neve naturale è praticamente assente. Tra questi spiccano Kenya, Nigeria, Madagascar, Guinea-Bissau, Benin, Thailandia e Singapore, caratterizzati da caldo costante e umidità elevatissima, ma anche Arabia Saudita ed Eritrea, o ancora Brasile, Venezuela e Colombia, nazioni prevalentemente tropicali con poche aree montane realmente fredde.

Per molti atleti provenienti da queste regioni, il primo contatto con ghiaccio e neve avviene in età adulta, spesso lontano dal Paese d’origine. Il salto climatico è enorme: si passa da ambienti caldi e umidi a condizioni fredde e secche, con un impatto diretto sulla respirazione, sulla circolazione periferica e sulla capacità del corpo di mantenere una temperatura interna stabile.

Prepararsi al gelo partendo dal caldo: una sfida scientifica oltre che sportiva

La preparazione degli atleti dei Paesi caldi è oggi un processo altamente strutturato, che combina meteorologia applicata, fisiologia e tecnologia sportiva. Gran parte dell’allenamento avviene all’estero. Le federazioni organizzano lunghi periodi in Europa, Nord America o Asia orientale, dove gli atleti trascorrono settimane o mesi in ambienti innevati. Questa vera e propria migrazione stagionale serve a permettere un adattamento graduale al freddo e alla quota, riducendo il rischio di infortuni e cali di rendimento.

Nei Paesi d’origine, invece, si lavora soprattutto in strutture climatizzate. Le piste di ghiaccio indoor e i simulatori di sci consentono di mantenere continuità tecnica durante tutto l’anno, anche se non possono riprodurre completamente la complessità meteorologica della montagna, fatta di vento, visibilità variabile e qualità della neve in continuo cambiamento. Gli atleti vengono sottoposti a esposizioni controllate al freddo, programmi specifici per migliorare la termoregolazione e allenamenti respiratori pensati per l’aria secca alpina. L’idratazione diventa un tema cruciale, perché in ambiente freddo e secco la perdita di liquidi è spesso sottovalutata ma molto rapida.

Quando possibile, vengono organizzati anche stage in quota, generalmente tra i 1.500 e i 2.500 metri, per migliorare la capacità aerobica e simulare le condizioni reali delle sedi olimpiche. Per chi arriva da climi tropicali, questo passaggio è fondamentale per abituare l’organismo a lavorare con una minore disponibilità di ossigeno.

Un’Olimpiade che racconta il clima del pianeta

Milano-Cortina sarà molto più di un evento sportivo. Sarà una fotografia del nostro mondo climatico, con atleti cresciuti tra foreste pluviali, coste equatoriali e altipiani assolati che si confronteranno con chi è nato sulla neve. Dal punto di vista meteo, queste Olimpiadi mostrano come l’essere umano riesca ad adattarsi a condizioni estreme grazie a preparazione scientifica e tecnologia. Le differenze non si misurano in chilometri, ma in decine di gradi Celsius, eppure sul ghiaccio partono tutti dallo stesso blocco. È anche questo il fascino dei Giochi invernali: trasformare il clima, spesso percepito come limite, in parte integrante della sfida.