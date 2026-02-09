Olimpiadi Milano-Cortina, l’Italia del curling lascia tutti di… ghiaccio: come il clima e la superficie influenzano il gioco

Il curling sta vivendo un momento di grande crescita in Italia. Una disciplina che fino a pochi anni fa era praticamente sconosciuta, oggi è diventata un vero e proprio fenomeno, capace di emozionare milioni di appassionati, con i suoi colpi di scena e la sua inusuale strategia sul ghiaccio. Uno degli episodi che ha segnato questa svolta è senza dubbio la storica medaglia d’oro conquistata dal duo Amos Mosaner e Stefania Constantini nel doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022. Una vittoria sorprendente, che ha visto gli azzurri prevalere sulla Norvegia con un punteggio di 8‑5, regalando all’Italia la sua prima medaglia olimpica nella storia di questo sport.

La vittoria di Mosaner e Constantini ha avuto un forte impatto, sia sul piano sportivo che mediatico, mostrando al mondo il livello di competitività che l’Italia stava raggiungendo nel curling. Quello che era iniziato come un sogno, si è trasformato in realtà, sorprendendo persino gli stessi atleti, che all’inizio del torneo non immaginavano di poter raggiungere un risultato così importante.

Gli azzurri protagonisti a Milano-Cortina 2026

Ora, con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 già in corso, il curling italiano non ha smesso di stupire. Mosaner e Constantini sono ancora i protagonisti principali, e il loro cammino verso nuove medaglie olimpiche si fa sempre più interessante. Dopo una serie di partite emozionanti e risultati di grande rilievo, l’Italia continua a far parlare di sé, dimostrando che il successo del 2022 non è stato un caso, ma l’inizio di una vera e propria rivoluzione sportiva per questo sport.

Ghiaccio e regole: la sfida tecnica del curling

Il curling fa il suo ingresso nel programma olimpico durante i Giochi di Chamonix nel 1924 con la competizione maschile, per poi tornare come evento dimostrativo a Lake Placid nel 1932, a Calgary nel 1988 e a Albertville nel 1992. Viene finalmente reintegrato ufficialmente a Nagano nel 1998, con le gare maschili e femminili. La disciplina del doppio misto viene aggiunta a Pyeongchang nel 2018. Il primo club di curling nasce in Scozia nel 1716. In Italia, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) riconosce il curling come sport nel 1953.

Il curling è uno sport che si svolge su una superficie di ghiaccio, un elemento che gioca un ruolo fondamentale nelle partite. La qualità e la preparazione del ghiaccio sono determinanti per il successo, poiché le stone (le pietre di granito) devono scivolare con una velocità e una traiettoria perfetta. Gli atleti, infatti, non solo devono essere esperti nel lanciare la pietra, ma devono anche saper leggere le condizioni del ghiaccio, che possono variare a seconda della temperatura e dell’umidità.

Una partita di curling è suddivisa in 10 round, noti come “end”. Ogni squadra lancia otto pietre per ogni end, e il punteggio finale si determina dopo l’ultimo lancio. Ogni squadra può avere una o più pietre più vicine al centro della “casa”, che è un’area delimitata da tre cerchi concentrici, ottenendo così uno o più punti per ogni end. La squadra che accumula il punteggio più alto alla fine dei 10 end vince. In caso di pareggio dopo l’ultimo end, si gioca un “extra end” per stabilire il vincitore. Nel doppio misto, gli end sono 8 e ogni squadra ha il diritto di lanciare cinque pietre per end.

Nei tornei indoor, il ghiaccio artificiale viene trattato con piccole gocce d’acqua (chiamate “pebble“) che si congelano, creando piccole protuberanze sulla superficie. Questa superficie rugosa, denominata “pebble ice” (ghiaccio a ciottoli), favorisce lo scivolamento delle pietre e influisce sulle loro traiettorie, rendendo il gioco di curling più regolare.

Il ruolo del ghiaccio negli impianti olimpici

Milano-Cortina 2026, con le sue strutture avanzate e tecnologie di ultima generazione, ha già garantito ghiacci perfetti per gli atleti di curling. Le piste sono realizzate con un sistema di refrigerazione avanzata, capace di mantenere il ghiaccio in condizioni ottimali, con temperature che devono essere monitorate costantemente. Questo è fondamentale, poiché anche una piccola variazione nella temperatura potrebbe compromettere la regolarità del gioco, influenzando la traiettoria delle pietre.

Gli impianti olimpici sono progettati per garantire un’esperienza ideale non solo per gli atleti, ma anche per il pubblico e gli organizzatori, mantenendo condizioni ambientali controllate e sicure durante tutta la durata dei giochi.

Il futuro del curling in Italia

Con il curling ormai protagonista nelle competizioni internazionali e con una solida base di appassionati, l’Italia è destinata a continuare a crescere in questo sport. La vittoria olimpica del 2022 ha dato un’enorme visibilità al curling, e la continuità di successo nelle Olimpiadi di Milano-Cortina confermerà ancora una volta che l’Italia ha tutte le carte in regola per affermarsi nel curling mondiale.

Mentre gli atleti italiani si preparano per altre sfide e si allenano su piste di ghiaccio che sono il vero cuore di questo sport, il pubblico può solo aspettarsi che il curling continui a scrivere una nuova e affascinante pagina della storia sportiva italiana.