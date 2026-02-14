Olimpiadi Milano-Cortina, paura per la più giovane atleta italiana: la 16enne D’Antonio vittima di una grave caduta

Caduta in allenamento per Giada D’Antonio mentre era con le compagne di squadra a Dobbiaco. L’atleta azzurra, impegnata ad allenarsi per il gigante, secondo le prime informazioni è caduta in seguito ad una inforcata. Dopo la caduta è stata sottoposta ad una risonanza magnetica che ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro, con sospetta rottura del legamento crociato anteriore. Le sue condizioni, rende noto la Fisi, verranno ulteriormente valutate nel pomeriggio dalla commissione medica, che effettuerà un quadro definitivo della situazione. La sciatrice è una delle atlete più giovani dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.