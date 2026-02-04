Olimpiadi Milano-Cortina, troppa neve: annullata la discesa femminile

La neve che sta cadendo copiosa su Cortina ha costretto la giuria a cancellare già la prima prova ufficiale di domani in vista della discesa femminile dei Giochi 2026, in programma domenica sull’Olympia delle Tofane. Alla prova di domani avrebbe dovuto partecipare anche Lindsey Vonn. La statunitense, 41 anni, ha annunciato ieri di aver riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ma di essere intenzionata a gareggiare comunque in discesa. Con la cancellazione dell’allenamento ufficiale – che avrebbe dato indicazioni fondamentali – slittano dunque in avanti i termini per ogni sua possibile decisione.