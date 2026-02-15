Olimpiadi Milano-Cortina, un’altra giornata eccezionale per i colori italiani: un’atleta nella storia

Continua il momento entusiasmante dell’Italia alle Olimpiadi invernali. Una ‘gigantesca’ Federica Brignone entra nella storia e vince la medaglia d’oro in Gigante dopo quella in SuperG ai Giochi di Milano-Cortina. L’azzurra chiude in 2.13.50 davanti alla coppia d’argento Sara Hector e Thea Louise Stjernesund che hanno chiuso con lo stesso tempo le due manche e si sono inchinate al traguardo alla Brignone. Peccato per Lara Della Mea che chiude quarta a +0.67, mentre Sofia Goggia chiude decima.

Lisa Vittozzi oro nell’inseguimento

Lisa Vittozzi vince la medaglia d’oro nella gara a inseguimento del biathlon. L’azzurra si impone, senza errori al poligono, con il tempo di 30’11″8 davanti alla norvegese Maren Kirkeeide (30’40″6) e alla finlandese Suvi Minkkinnen (30’46″1). Nona piazza per l’altra azzurra Dorothea Wierer (31’42″1).

Moioli e Sommariva argento nella gara mista a coppie

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva da sogno nella finale di snowboard cross nella gara mista a coppie. Gli azzurri agguantano una straordinaria medaglia d’argento alle Olimpiadi a Livigno, con una rimonta fenomenale di Moioli (già bronzo nel singolare), che finisce dietro alla Gran Bretagna ma davanti alla Francia. L’oro va alla coppia Nightingale-Bankes, bronzo alla Francia con Bozzolo-Casta. Italia nella storia: superato il precedente record di 20 medaglie di Lillehammer 1994.

Prima, nei quarti, l’Italia aveva eliminato la Repubblica Ceca e gli Stati Uniti, al termine di una rimonta clamorosa di Moioli dopo il terzo posto di Sommariva. In semifinale, fuori invece Germania 1 e Francia 1 dopo un’altra rimonta incredibile della fuoriclasse azzurra della tavola.

Sci fondo, Italia bronzo nella staffetta 4×7,5 km uomini

La staffetta azzurra, composta da Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino conquistano il bronzo nella 4×7,5 km, vincendo il duello con la Finlandia. L’oro va alla Norvegia, che trionfa con il tempo di 1:04:24.5 regalando uno storico nono oro al fenomeno Klaebo, mentre l’argento va alla Francia (+22.2). Italia terza, con un distacco di 47.9 secondi.