Olimpiadi Milano-Cortina, vince e si abbassa la zip: la bellezza olandese infiamma i tifosi e incassa un milione di dollari | FOTO

A volte un gesto dura pochi secondi, ma può valere quanto una medaglia d’oro. La vittoria olimpica di Jutta Leerdam nei 1.000 metri di speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 non ha soltanto riscritto il record dei Giochi: ha acceso i riflettori del marketing mondiale su una delle atlete più carismatiche dell’inverno. Dopo aver fermato il cronometro sull’1:12.31 – nuovo primato olimpico – l’olandese ha aperto la tuta da gara rivelando un top sportivo bianco firmato Nike. Un momento spontaneo, ma perfettamente allineato con il brand, diventato virale in poche ore. Il logo ben visibile, rilanciato dall’account Instagram ufficiale dell’azienda (quasi 300 milioni di follower), ha moltiplicato l’esposizione mediatica dell’atleta.

Secondo Fredereique de Laat, fondatrice dell’agenzia Branthlete, quell’istante potrebbe tradursi in oltre un milione di dollari in opportunità commerciali. Tra dominio sportivo, presenza scenica e integrazione naturale del marchio, Leerdam si è affermata come una delle figure più “marketable” emerse dai Giochi.

Il potere dei social

Con 6,3 milioni di follower su Instagram, la pattinatrice olandese rappresenta una macchina da engagement. Un singolo post sponsorizzato può valere fino a 100.000 dollari, soprattutto se legato a brand coerenti con la sua immagine – come Nike. La combinazione tra performance olimpica e visibilità digitale crea un ecosistema ideale per partnership di alto livello.

Anche il retailer olandese HEMA ha cavalcato l’onda emotiva: le immagini delle lacrime di gioia dell’atleta sono state trasformate in una campagna pubblicitaria celebrativa, dimostrando come l’autenticità possa evolversi in un potente strumento di comunicazione.

Le critiche e la consacrazione

Non sono mancate le polemiche, in particolare per la scelta di volare privatamente verso Milano-Cortina. Tuttavia, i risultati sportivi hanno rapidamente oscurato le critiche. Oltre all’oro nei 1.000 metri, Leerdam ha conquistato anche l’argento nei 500 metri, consolidando il suo status di stella dei Giochi. Sugli spalti, visibilmente commosso, il fidanzato Jake Paul ha raccontato l’intensità del momento: “le parole non possono descriverlo. È la sensazione più grande che abbia mai vissuto. Il 99,9% delle persone non potrà mai capire la pressione. E lei ce l’ha fatta”.

Una gara da campionessa

Il trionfo olimpico ha confermato la freddezza competitiva di Leerdam. Pattinando nell’ultima coppia, ha affrontato la connazionale Femke Kok, che pochi minuti prima aveva stabilito il nuovo record dei Giochi. Sotto la massima pressione, Leerdam ha risposto con una prova impeccabile, superando Kok di 0,28 secondi. Ha inoltre tenuto a distanza la campionessa uscente Miho Takagi, poi bronzo in 1:13.19. Ai piedi del podio l’americana Brittany Bowe, quarta a 37 anni.

“È stato surreale”, ha dichiarato Leerdam. “Sapevo di essere in una posizione difficilissima nell’ultima coppia, dopo un tempo straordinario. È come la ciliegina sulla torta della mia carriera. È perfetto”.

Un palmarès già leggendario

L’oro olimpico arricchisce un curriculum impressionante: 12 medaglie ai Mondiali, sei delle quali d’oro, con titoli nei 1.000 metri nel 2020 e nel 2023. In questa stagione aveva già vinto tre delle quattro tappe di Coppa del Mondo sulla stessa distanza. L’argento di Kok nei 1.000 metri e la profondità complessiva della squadra olandese confermano il dominio dei Paesi Bassi nello speed skating, riportando il movimento al centro dell’attenzione globale.

Per Jutta Leerdam, Milano-Cortina non è stata soltanto la consacrazione sportiva. È stata la dimostrazione che, nell’era dei social, una campionessa può trasformare un gesto di gioia in un moltiplicatore di valore. Un oro olimpico può entrare nella storia. Ma un momento virale può cambiare una carriera.

In alto la FOTOGALLERY con le immagini della bellissima Jutta Leerdam.