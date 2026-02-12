Olimpiadi, Moioli spaventa Milano-Cortina: cade in allenamento e sbatte la testa

La campionessa olimpica Michela Moioli é caduta ieri durante la ricognizione del percorso della gara di snowboard cross ma la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina non é in dubbio. Lo apprende l’ANSA da fonti vicine all’atleta. Moioli ha già svolto gli esami che non hanno riscontrato nessun problema: per lei é tutto sotto controllo quindi in vista dell’esordio olimpico. Oggi la bergamasca ha fatto un pò di fisioterapia e domani sarà in gara. Moioli é scivolata durante l’inspection a causa di un errore commesso dall’atleta che la precedeva, non è riuscita ad evitarla e ha picchiato la faccia, riportando anche qualche escoriazione.