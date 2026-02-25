Oltre 100 studenti liguri diventano ricercatori per un giorno: a Genova le International Masterclasses di fisica delle particelle

Sono oltre 100 le studentesse e gli studenti delle scuole superiori della Liguria coinvolti quest’anno nelle International Masterclasses di fisica delle particelle, l’iniziativa internazionale che porta le ragazze e i ragazzi a confrontarsi direttamente con la ricerca scientifica di frontiera. In regione le Masterclass sono organizzate dalla Sezione di Genova dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in collaborazione con l’Università di Genova. Nel corso delle giornate che si svolgeranno in contemporanea con altre sedi italiane e internazionali, le studentesse e gli studenti avranno l’opportunità di vivere una vera esperienza da ricercatori: affiancati da ricercatori e ricercatrici, analizzeranno dati reali provenienti da grandi esperimenti di fisica delle particelle e scopriranno come funziona il lavoro quotidiano nei grandi laboratori di ricerca.

In Liguria le attività si terranno presso le aule dei Dipartimenti di Fisica dell’Università di Genova e saranno articolate in seminari introduttivi e sessioni pratiche di analisi dati attraverso software dedicati. I dati analizzati provengono dagli esperimenti condotti al Large Hadron Collider (LHC) del CERN di Ginevra (ATLAS), dal rivelatore per lo studio di neutrini al FermiLab negli Stati Uniti (MINERvA) e dalla rete di telescopi sottomarini per lo studio dei neutrini da sorgenti astrofisiche (KM3NeT). Le International Masterclasses prenderanno il via domani, 25 febbraio, a Genova con l’esperimento ATLAS e proseguiranno a marzo, con tre appuntamenti: l’11 con ATLAS, il 20 con MINERvA, il 23 con K3MNeT. Come avviene nelle collaborazioni scientifiche internazionali, al termine di ogni giornata, i giovani e le giovani partecipanti alle Masterclasses, in Italia e negli altri Paesi del mondo, si collegheranno in videoconferenza per confrontarsi con gli altri partecipanti per confrontarsi sui risultati delle analisi fatte e con ricercatori e ricercatrici internazionali in collegamento dal laboratorio del CERN (per ATLAS) e di Fermilab (per MINERvA).

Le International Masterclasses, nate nel 2005, sono organizzate a livello mondiale da IPPOG (International Particle Physics Outreach Group) e, in Italia, dall’INFN. L’iniziativa coinvolge ogni anno circa 60 paesi, con enti di ricerca e università tra i più prestigiosi al mondo e più di 13.000 studenti e studentesse delle scuole secondario di II grado. Per l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare quest’anno parteciperanno le sedi di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cosenza, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce, Milano, MilanoBicocca, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma I, Roma II, Roma III, Salerno, Trento, Trieste, Torino, Udine, i Laboratori Nazionali di Frascati (INFN – LNF), Laboratori Nazionali del Gran Sasso (INFN – LNGS).

Genova (25 febbraio, 11, 20 e 23 marzo)

Dove: Università di Genova, Dipartimento di Fisica – Via Dodecaneso 33, 16146, Genova.