Oltre 2 metri di neve in Aspromonte: strade seppellite e sentieri sommersi. Escursione nel cuore della montagna, dove erano rimasti solo lupi e aquile | FOTO e VIDEO

Il cuore artico della Calabria continua a pulsare: nevicate d’altri tempi in quest’inverno sulla montagna reggina, l’Aspromonte, che regala immagini straordinarie con accumuli di neve eccezionali. Bastano trenta minuti di automobile da Reggio Calabria, città di 170 mila abitanti nel cuore del Mediterraneo dove solo una volta, solo un giorno, in quest’inverno pur freddo e nevoso, la temperatura non ha raggiunto almeno i +10°C nell’arco delle 24 ore, per immergersi in un mondo fatato e selvaggio che sembra provenire dal profondo nord. Dal Circolo Polare Artico.

Tanta e tale è la meraviglia dell’Aspromonte. C’erano passati solo i lupi e le aquile, prima che il nostro Massimiliano Pedi nella serata di ieri ha compiuto un’impresa eroica: ha conquistato la vetta di Montalto (1.956 metri di altitudine sul livello del mare) con gli sci, superando strade seppellite e sentieri sommersi da una coltre bianca superiore ai due metri di neve. E poi, proprio durante il suo ritorno in notturna, dopo il tramonto, è iniziata un’altra grande nevicata che ha ulteriormente ingrossato il manto nevoso al suolo. Lasciamo parlare le immagini: la fotogallery scorrevole in alto e il video in basso. Da ascoltare con le casse al massimo volume.

