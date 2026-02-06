Ondata di freddo in arrivo in America Centrale: temperature in calo e venti forti

Un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche interesserà l’America Centrale fino all’8 febbraio, con un sensibile abbassamento delle temperature accompagnato da venti intensi e precipitazioni diffuse. Il fenomeno è legato all’arrivo di un sistema di alta pressione associato a un fronte freddo e a una depressione barometrica che coinvolgerà diversi Paesi della regione. Secondo le autorità meteorologiche regionali, gli effetti dell’ondata di freddo saranno variabili ma particolarmente intensi in Guatemala, Honduras ed El Salvador, dove sono già state attivate misure di monitoraggio e prevenzione.

In Guatemala l’Istituto nazionale di sismologia, vulcanologia, meteorologia e idrologia (Insivumeh) prevede un calo significativo delle temperature, con valori che nelle aree occidentali e sull’altopiano potrebbero raggiungere o scendere sotto lo zero. Le condizioni favoriranno la formazione di gelate, con possibili ripercussioni sulle colture agricole. Nelle zone montuose, inoltre, si attendono raffiche di vento fino a 90 km/h, che potrebbero causare disagi alla viabilità e alle infrastrutture.

Situazione simile in El Salvador, dove sono previsti venti settentrionali con intensità fino a 60 km/h. Le temperature minime notturne potrebbero scendere fino a circa +3°C nelle aree più elevate del territorio. Le autorità hanno anche diramato un’allerta legata all’aumento del rischio di incendi, favorito dalle raffiche di vento e dalle condizioni atmosferiche secche.

In Honduras, invece, il passaggio del fronte freddo determinerà soprattutto un incremento della nuvolosità e delle precipitazioni, con fenomeni più frequenti nelle regioni settentrionali del Paese. Le piogge potrebbero causare locali disagi, soprattutto nelle aree maggiormente esposte a fenomeni di dissesto idrogeologico.