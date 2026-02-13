Ondata di gelo artico sul Regno Unito: allerta per neve, ghiaccio e rischio inondazioni

Una nuova ondata di gelo di origine artica è attesa nelle prossime ore sul territorio britannico, con possibili ripercussioni significative sui trasporti, sulle infrastrutture energetiche e sulla sicurezza del territorio. L’allerta è stata diramata dal Met Office, che ha segnalato il rischio di nevicate diffuse, formazione di ghiaccio e criticità idrogeologiche in diverse aree del Paese. Secondo le previsioni meteo, la massa d’aria fredda in discesa dall’Artico è associata a un rapido abbassamento delle temperature e alla formazione di precipitazioni nevose soprattutto nelle regioni settentrionali. In Scozia sono previsti accumuli di neve di alcuni centimetri anche nelle zone a bassa quota, mentre sulle aree collinari lo spessore del manto nevoso potrebbe raggiungere i 10 cm. Tali condizioni potrebbero compromettere la viabilità e causare ritardi nei collegamenti terrestri.

Nel Nord dell’Inghilterra, invece, la principale preoccupazione riguarda la formazione di ghiaccio sulle superfici stradali e ferroviarie. Il fenomeno è legato al congelamento dell’umidità residua al suolo, favorito dal repentino calo termico. Situazioni di questo tipo aumentano il rischio di incidenti e rendono particolarmente complessa la gestione della mobilità e dei servizi essenziali.

Parallelamente, permane un’elevata allerta nel Sud dell’Inghilterra per il rischio di inondazioni. I terreni risultano infatti ancora saturi a causa delle abbondanti precipitazioni registrate nelle settimane precedenti, riducendo la capacità di assorbimento del suolo e favorendo il deflusso superficiale delle acque.

L’inizio del 2026 si conferma particolarmente instabile dal punto di vista meteo per il Regno Unito. Le condizioni sono state caratterizzate da un’alternanza di intense precipitazioni e periodi di gelo persistente. In particolare, l’Irlanda del Nord ha registrato il mese di gennaio più piovoso degli ultimi 149 anni, un dato che evidenzia l’eccezionalità degli eventi atmosferici in atto.