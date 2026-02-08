Padre e figlio bloccati in un canalone innevato: salvati sul Resegone

Padre e figlio di 45 e 20 anni, di Legnano (Milano), sono stati portati in salvo oggi dai Vigili del Fuoco dopo essere rimasti bloccati in quota sul Monte Resegone, sopra Lecco. I due escursionisti sono rimasti bloccati nel canalone Bobbio, innevato, a circa 1.500 metri di altitudine, senza un equipaggiamento adeguato, a detta degli esperti. Non riuscivano più a scendere né a risalire in un tratto ripido e molto esposto, adatto solo a persone esperte, ed è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i tecnici con un elicottero: i due escursionisti sono stati recuperati con un verricello e riportati a valle.