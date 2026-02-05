Il Paraguay entra nell’alleanza sui minerali critici con gli USA: obiettivo ridurre la dipendenza dalla Cina

Il Paraguay ha aderito all’iniziativa promossa dagli Stati Uniti per rafforzare la catena di approvvigionamento dei minerali critici, considerati strategici per le tecnologie pulite e la transizione energetica. L’intesa è stata formalizzata a Washington con la firma di un memorandum d’intesa durante l’odierna Riunione ministeriale sui minerali critici, alla quale ha partecipato il ministro degli Esteri paraguayano Rubén Ramírez. Lo rendono noto i principali media paraguaiani. Secondo la cancelleria di Asunción, l’accordo impegna Paraguay e Stati Uniti a rafforzare la cooperazione per garantire forniture sicure di minerali essenziali alla produzione di tecnologie avanzate e ai settori della difesa, consolidando al contempo le rispettive basi industriali.

L’iniziativa si inserisce nella strategia statunitense volta a ridurre la dipendenza globale dalla Cina nel comparto delle terre rare e delle materie prime strategiche. Accordi analoghi con Washington sono stati firmati nei giorni scorsi anche da Argentina, Ecuador e Perù, nell’ambito di una più ampia cornice di cooperazione regionale su sviluppo industriale, finanziamenti e sicurezza delle filiere considerate strategiche.