Paura a Bruxelles, incidente sfiorato al decollo: “l’aereo ha imboccato la pista sbagliata”

Paura su un volo della Scandinavian (Sas) in programma ieri notte da Bruxelles a Copenaghen, con un incidente sfiorato al decollo. “C’è stato un inizio normale, ma poi dopo pochi secondi c’è stata una frenata brusca e una manovra rapida“, ha raccontato il passeggero Sören Runsteen, intervistato da Sveriges Radio, la radio di servizio pubblico svedese. “Nessuno è rimasto ferito ma ho sentito che qualcosa è successo“. Secondo dati di Flightradar24, l’aereo stava andando ad una velocità di quasi 200km/h quando il pilota ha frenato bruscamente, accorgendosi di essere su una pista secondaria, più corta e non la pista di decollo.

“Alcuni sono rimasti scioccati. Se non fossero riusciti a fermare l’aereo, sarebbe stato un incidente molto grave. Ci siamo andati molto vicini”, ha aggiunto Runsteen.

La compagnia aerea, la torre di controllo e l’aeroporto hanno aperto un’indagine per capire cosa è andato storto. Nessuno è rimasto ferito ma le autorità belghe hanno offerto supporto psicologico ai passeggeri.