Paura alle Olimpiadi Milano-Cortina: Lindsey Vonn portata via in elicottero dopo una terribile caduta

L’elicottero dei soccorsi ha prelevato la statunitense Lindsey Vonn per portarla in ospedale dopo la brutta caduta avvenuta dopo pochi secondi di gara nella discesa libera sulla Olimpia delle Tofane valida per i Giochi olimpici di Milano-Cortina. L’americana, già con il ginocchio infortunato, ha rischiato scendendo in pista con il pettorale numero 13, cadendo dopo il primo salto con un urlo di dolore che fa temere il peggio. La Vonn è stata subito soccorsa e portata via dall’elisoccorso dopo circa 15 minuti dalla caduta.