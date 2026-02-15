Paura nel Frusinate, frana travolge muro nel centro storico di Rocca d’Arce | FOTO

Alcuni abitanti di Rocca d’Arce, nel Frusinate, sono stati evacuati, in via precauzionale, in seguito a una frana e un crollo che, durante la notte, ha coinvolto anche una parte del muro situato all’ingresso del centro storico, in via Re Manfredi. L’accaduto fortunatamente non ha causato conseguenze più gravi solo per una serie di circostanze favorevoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Arce, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile comunale, l’ufficio tecnico, la Polizia Municipale e personale dell’amministrazione comunale. Il sindaco, Rocco Pantanella, ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente per garantire la sicurezza pubblica e privata.

Il movimento franoso ha interessato anche la strada provinciale sottostante, che è stata chiusa temporaneamente al traffico in attesa delle verifiche tecniche, effettuate congiuntamente ai tecnici della Provincia. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti per valutare la stabilità dell’area.