Perché le precipitazioni dei cicloni tropicali aumentano prima del landfall: studio svela i meccanismi

Un team di ricerca dell’Università di Scienza e Tecnologia di Hong Kong (HKUST) ha analizzato 40 anni di dati relativi a circa 1.500 cicloni tropicali e ha scoperto che il tasso medio di precipitazione aumenta di oltre il 20% nelle 60 ore precedenti il landfall. Lo studio è anche il primo a identificare chiaramente i meccanismi fisici alla base di questo aumento, dimostrando che l’aumento dell’umidità sulle aree costiere e l’aumento dei contrasti di attrito terra-mare rafforzano la convezione, intensificando le precipitazioni prima del landfall. I risultati forniscono preziose informazioni per migliorare la preparazione alle catastrofi costiere e i sistemi di allerta precoce.

La ricerca è stata guidata dal Prof. Gan Jianping, Professore Ordinario e Direttore del Dipartimento di Scienze Oceaniche dell’HKUST, nonché Direttore del Centro per la Ricerca Oceanica di Hong Kong e Macao. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications.

Mentre studi precedenti si sono concentrati principalmente sui cambiamenti a lungo termine nelle precipitazioni dei cicloni tropicali causati dal riscaldamento globale, i cambiamenti a breve termine nelle precipitazioni nelle ore critiche prima del landfall – quando l’allerta precoce è più essenziale – sono rimasti poco esaminati.

Per colmare questa lacuna, il team dell’HKUST ha analizzato set di dati satellitari globali sulle precipitazioni dal 1980 al 2020 per valutare l’evoluzione delle precipitazioni con l’avvicinarsi delle tempeste alla costa e per scoprire i processi fisici che guidano questi cambiamenti.

I dettagli dello studio

Lo studio ha rilevato che, in tutti i bacini oceanici, l’intensità delle tempeste e le fasce di latitudine, le precipitazioni aumentano sistematicamente prima del landfall. Fondamentalmente, questo aumento non è causato direttamente dal riscaldamento della superficie del mare. È invece causato dai contrasti terra-mare che emergono man mano che la tempesta si avvicina alla costa. Questi includono un aumento dell’umidità dei bassi livelli sulle terre costiere; un maggiore attrito superficiale sulla terraferma rispetto all’oceano, che aumenta la convergenza vicino alla costa; una maggiore instabilità atmosferica che rafforza la convezione.

Insieme, questi fattori fanno sì che i cicloni tropicali producano precipitazioni notevolmente più abbondanti nelle 60 ore precedenti l’arrivo sulla terraferma, con un aumento che supera il 20% a livello globale. Ciò significa che le regioni costiere affrontano un rischio elevato di inondazioni anche prima che la tempesta tocchi terra.

Il Prof. Gan ha osservato: “questo studio identifica i meccanismi chiave alla base del forte aumento delle precipitazioni prima che i cicloni tropicali raggiungano la terraferma. I risultati possono aiutare le agenzie meteorologiche e i governi a migliorare le previsioni di forti piogge, inondazioni e frane”.