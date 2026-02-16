Pericolo valanghe, evacuata una frazione di Bardonecchia

A causa del forte rischio valanghe, Chiara Rossetti, sindaco di Bardonecchia, località sciistica dell’alta Valsusa, ha firmato un’ordinanza che dispone l’immediata evacuazione della frazione di Rochemolles, con divieto di accesso all’abitato e la contestuale chiusura al traffico veicolare e pedonale. L’ordinanza resterà in vigore fino alla riduzione del rischio, valutato dalla Commissione Locale Valanghe. Il provvedimento riguarda otto residenti nella frazione e trenta turisti, a disposizione dei quali è stato aperto un punto di accoglienza al Palazzo delle Feste.

