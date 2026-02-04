Pichetto ad Algeri per la Conferenza sul Nord Africa: energia e cooperazione al centro

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, parteciperà giovedì 5 febbraio, ad Algeri, alla Conferenza ‘Nord Africa: collegare i continenti, creare opportunità organizzata dal governo algerino insieme alla Banca d’Algeria e al Fondo Monetario Internazionale, con l’obiettivo di approfondire le sfide e le opportunità di una più stretta collaborazione regionale tra il Nord Africa, l’Europa e l’Africa subsahariana. Lo fa sapere il Mase. La Conferenza è articolata in tre panel. I lavori saranno aperti dai saluti del Governatore della Banca di Algeria Mouatassem Boudiaf, del primo ministro dell’Algeria Sifi Ghrieb e del direttore generale del Fmi Kristalina Georgieva.

L’intervento del ministro Pichetto Fratin è previsto durante il secondo panel dedicato al tema ‘Sfruttare il settore energetico: una base per una più profonda integrazione economica’. A margine della conferenza, il ministro Pichetto Fratin avrà incontri bilaterali con il ministro dell’energia e delle energie rinnovabili algerino Mourad Adjal e con il ministro degli Idrocarburi e delle Miniere dell’Algeria, Mohamed Arkab.