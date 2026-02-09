Piogge anomale e frane in Colombia, il bilancio sale a 13 morti

Una fase di maltempo eccezionale sta colpendo la Colombia, dove piogge torrenziali, insolite per questo periodo dell’anno, hanno causato almeno 13 vittime. A renderlo noto sono state le autorità locali, che segnalano un sensibile aumento delle precipitazioni dovuto all’arrivo di un fronte freddo proveniente dal Nord delle Americhe e diretto verso la costa caraibica del Paese. Secondo l’agenzia meteorologica nazionale IDEAM, il sistema atmosferico ha determinato un incremento delle piogge pari al 64% rispetto alla media storica del mese scorso. Un’anomalia climatica significativa che ha favorito smottamenti, allagamenti e l’ingrossamento improvviso dei corsi d’acqua, aggravando le condizioni di sicurezza in diverse aree del territorio.

L’episodio più grave si è verificato nel dipartimento sudoccidentale di Nariño, dove una frana ha provocato la morte di 7 persone. La tragedia è stata innescata dallo straripamento di un ruscello, gonfiato dalle intense precipitazioni, che ha travolto alcune abitazioni seppellendole sotto fango e detriti.

Il bilancio complessivo del maltempo, secondo quanto comunicato giovedì dall’agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi UNGRD, conta altre 6 vittime in diverse regioni del Paese.