Plenitude riporta la luce nel borgo di Viganella, ‘il paese senza Sole’

Plenitude riporta la luce nel borgo di Viganella, conosciuto in tutto il mondo come il “paese senza Sole”. La società energetica del gruppo Eni presenta “Il Sole che Non C’era”, un nuovo progetto di comunicazione che unisce storytelling e impatto sul territorio per raccontare la storia di questa frazione di Borgomezzavalle nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Viganella. Per la sua posizione unica nella Valle Antrona, circondato dalle Alpi Pennine, questo borgo non viene illuminato dai raggi solari per 83 giorni all’anno, dall’11 novembre al 2 febbraio, ricorda Plenitude in una nota. Per ovviare a questa condizione, “nel 2006 è stato installato un grande specchio di 40 metri quadrati a 1.070 metri di quota, capace di riflettere i raggi sulla piazza e sulla Chiesa di Santa Maria Nascente, trasformando Viganella nel primo paese al mondo ad aver modificato scientemente il proprio microclima. Ma nel 2023 – aggiunge Plenitude – lo specchio è stato danneggiato, lasciando la popolazione di Viganella nuovamente al buio nei mesi invernali. Anche grazie a Plenitude, lo specchio tornerà presto operativo, riportando la luce del sole agli abitanti del paese. La Società contribuirà infatti ai lavori che il Comune di Borgomezzavalle effettuerà quest’anno per ripristinare lo specchio”.

Per celebrare il ritorno del sole a Viganella, dal 17 al 24 novembre 2025 Plenitude ha inoltre dato vita a una grande installazione artistica al centro del borgo: una sfera luminosa che richiama metaforicamente la luce solare e l’impegno continuo di Plenitude a trasformare l’energia in valore condiviso.