POMO.DO.RI., dopo due anni i primi risultati: suoli più fertili, meno acqua e meno chimica per il pomodoro da industria

Dopo due anni di sperimentazione sul campo, POMO.DO.RI. – il progetto di ricerca applicata alla filiera del pomodoro da industria guidato dal Consorzio Interregionale Ortofrutticoli (CIO) – registra le prime evidenze positive: suoli che recuperano fertilità, consumi idrici ridotti senza perdite di produzione, minor dipendenza dai fertilizzanti chimici. Risultati che confermano la direzione intrapresa e che spingono a proseguire la ricerca nei prossimi due anni, con l’obiettivo di consolidare dati e soluzioni replicabili su vasta scala. Progettato nel 2023 ed avviati nel 2024, POMO.DO.RI. (nome nato da “Il POMOdoro di DOmani verso un’agricoltura Rigenerativa”) si rivolge a una estesa area produttiva della filiera del pomodoro da industria, che si estende dalla provincia di Cuneo fino a quella di Ferrara ed è tra le più importanti del Paese. Il progetto nasce dall’esigenza condivisa di mettere a sistema ricerca scientifica, sperimentazione in campo e competenze della filiera, per rispondere a criticità sempre più evidenti che riguardano la produttività dei terreni agricoli e la sostenibilità dei modelli produttivi.

I dettagli sul progetto

Il progetto si sviluppa su un arco temporale di quattro anni e prevede un investimento complessivo di circa 1 milione di euro, sostenuto al 50% con fondi europei (OCM Ortofrutta REG UE 2115/2021) e nel restante 50% direttamente dalla filiera. Un impegno che ha visto il coinvolgimento di alcune tra le principali realtà del settore: le Organizzazioni di Produttori AINPO, Casalasco, e POA, e il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili (Di.Pro.Ve.S.) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, con il coordinamento scientifico del prof. Vincenzo Tabaglio.

Un progetto che nasce dal campo

“Con oltre 24 anni di esperienza nella sperimentazione applicata all’industria del pomodoro, CIO ha messo a disposizione del progetto competenze e relazioni maturate nel tempo, costruendo un percorso che guarda in modo diretto a un problema ormai strutturale: la progressiva perdita di produttività dei suoli agricoli.

Un fenomeno determinato da più concause – dall’intensificazione delle colture all’uso prolungato di input chimici, fino agli effetti sempre più marcati del cambiamento climatico – che oggi incide in modo concreto sulla sostenibilità economica delle aziende agricole e sull’equilibrio complessivo della filiera”, si legge nella nota.

POMO.DO.RI. si propone di individuare soluzioni integrate, capaci di:

migliorare e stabilizzare le rese agricole;

ridurre i costi di produzione;

diminuire il ricorso a input chimici di sintesi;

aumentare la resilienza delle colture agli stress climatici.

Un approccio che punta alla rigenerazione dei suoli e all’efficienza dei processi produttivi come condizioni necessarie per affrontare le trasformazioni in atto.

Una sperimentazione ad ampio raggio

Il progetto prevede diverse linee di sperimentazione, sviluppate direttamente in campo e in condizioni produttive reali. Le attività spaziano dall’adozione di tecniche di lavorazione del terreno a basso impatto, all’impiego di sistemi di irrigazione di precisione, dall’utilizzo di ammendanti organici e digestati fino alla valutazione di soluzioni innovative sul fronte varietale, che saranno oggetto del secondo biennio di ricerca. L’estensione geografica dell’areale coinvolto, insieme alla partecipazione attiva degli agricoltori e delle Organizzazioni di Produttori, rende POMO.DO.RI. uno dei progetti di ricerca applicata più articolati oggi in corso in Italia sul pomodoro da industria.

Un valore che va oltre la fase agricola

Rafforzare la produttività e la sostenibilità delle aziende agricole significa tutelare l’intero comparto: dalla fase di coltivazione fino alla trasformazione industriale e al consumatore finale. Il pomodoro rappresenta un ingrediente centrale della cucina italiana e della dieta mediterranea, oltre a essere un asset economico strategico per molti territori. Garantire produzioni stabili, sicure e accessibili passa dal sostegno concreto ai coltivatori, dalla valorizzazione del loro lavoro e dalla costruzione di una filiera in grado di competere anche rispetto alle importazioni da Paesi con standard produttivi e ambientali meno controllati.

Prime evidenze dalla sperimentazione

Al termine del secondo anno di attività, le analisi preliminari della sperimentazione stanno restituendo prime indicazioni significative, che confermano la coerenza dell’approccio adottato. In particolare, le osservazioni condotte nei diversi casi studio hanno già messo in evidenza nelle prime fasi del progetto:

segnali di miglioramento della struttura e della fertilità dei suoli agricoli, grazie a pratiche orientate alla rigenerazione della sostanza organica;

una maggiore efficienza nell’utilizzo della risorsa idrica attraverso sistemi di irrigazione di precisione, con riduzioni dei volumi irrigui senza penalizzazioni delle rese produttive;

un progressivo contenimento dell’impiego di fertilizzanti di sintesi, accompagnato dal mantenimento – e in alcuni contesti dal miglioramento – della produzione qualitativa.

Marco Dreni, Consorzio Interregionale Ortofrutticoli (CIO): “l’obiettivo finale del nostro progetto sperimentale non è quello di trovale la miglior soluzione, ma quello di creare un pool di buone pratiche che possano ridare vitalità ai nostri terreni e che quindi, se correttamente applicate, possano incrementare la sostenibilità della coltura del pomodoro da industria”.

Prof. Vincenzo Tabaglio, Università Cattolica del Sacro Cuore: “rigenerare la pomodoricoltura italiana significa affrontare le complessità delle sfide produttive considerando insieme suolo, clima, tecnica colturale e agroindustria secondo un approccio agroecologico: un obiettivo che può essere perseguito solo attraverso una ricerca sperimentale ampia, condivisa e di lungo periodo, capace di generale soluzioni concrete lungo la filiera”.

Le attività proseguiranno nei prossimi due anni con l’obiettivo di consolidare i dati raccolti e tradurre le evidenze sperimentali in indicazioni operative replicabili su scala territoriale.