Portogallo, allerta massima a Coimbra: rischio inondazioni nel centro cittadino, tutte le misure

Resta alto il livello di allerta meteo a Coimbra, dove mercoledì il fiume Mondego ha rotto gli argini provocando, fra l’altro, un dissesto della principale arteria autostradale del Portogallo, che in quel tratto rimarrà chiusa ancora per molto tempo, così come rimangono chiuse, al momento, circa novanta strade in tutta la provincia. La piena del fiume non è finita, anzi, il suo picco è previsto per le prossime ore, quando sarà più alto il pericolo di inondazioni anche nel centro cittadino. Per questo oggi il comune di Coimbra ha ordinato di tenere chiuse tutte le scuole e la storica università. È pronto anche un piano che prevede, se necessario, l’evacuazione di 9 mila abitanti dalle zone più a rischio.