Precipita elicottero dell’aeronautica militare del Perù: il bilancio dell’incidente è drammatico

È di quindici morti, tra cui sette bambini e adolescenti, il bilancio di un incidente che ha coinvolto un elicottero dell‘aeronautica militare del Perù, impegnato in una missione di soccorso alle persone colpite dalle inondazioni che interessano la regione di Arequipa, nel sud del Paese. A bordo al momento dell’incidente viaggiavano quattro membri dell’equipaggio e undici passeggeri. I resti del velivolo e le vittime sono stati localizzati da una task force dell’esercito, inviata nella regione dopo che l’elicottero era scomparso dai radar poche ore prima. Il mezzo, un Mi-17 di fabbricazione russa, è stato trovato nei pressi della località di Chala Viejo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.