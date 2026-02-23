Previsioni Meteo, l’Anticiclone delle Azzorre domina la scena: temperature tipicamente invernali tra inversioni termiche e sbalzi estremi | DATI

Il panorama meteorologico italiano sta vivendo in queste ore una fase di profondo cambiamento, segnata dal ritorno in grande stile dell’Anticiclone delle Azzorre. Questa figura barica, che per decenni ha rappresentato la norma della stagione fredda sul Mediterraneo, mancava quasi completamente dai nostri radar dai primi giorni di dicembre, ovvero dalle festività dell’Immacolata. Dopo oltre due mesi di instabilità marcata e maltempo a tratti severo con eccezionali nevicate sui rilievi, l’alta pressione ha finalmente riconquistato la sua posizione naturale, garantendo un periodo di tempo stabile e ampie schiarite su quasi tutto il territorio nazionale. Non si tratta però di un anticipo d’estate, ma di una configurazione tipicamente invernale che, pur regalando cieli tersi, porta con sé dinamiche termiche complesse e un freddo pungente nelle ore di buio.

Temperature e differenze regionali tra mitezza e freddo umido

La situazione termica attuale mostra un’Italia divisa, ma non per questo fuori dai canoni della normalità stagionale. Se è vero che al Sud e sulle Isole Maggiori si registrano punte di +20°C in Calabria, Sicilia, Sardegna e Puglia, tali valori sono assolutamente ordinari per la fine di febbraio e non dovrebbero stupire chi conosce il clima mediterraneo. Spostandoci verso settentrione, il quadro cambia drasticamente. Se nel Nord-Ovest si respira un’aria più dolce con +16°C a Milano e +14°C a Torino, il Nord-Est rimane immerso in un contesto decisamente più rigido, con massime che non superano i +10°C a Venezia, Trieste e Padova e i +11°C a Treviso. Anche la Capitale, Roma, mantiene un profilo sobrio con punte di +15°C, dimostrando che il tepore è limitato solo alle zone più esposte all’irraggiamento solare diretto.

Il fenomeno dell’inversione termica e le gelate in pianura

L’aspetto che più di ogni altro conferma come l’inverno sia ancora nel pieno della sua forza è il comportamento delle temperature minime. L’assenza di copertura nuvolosa favorisce il fenomeno dell’inversione termica, causando un rapido crollo dei termometri non appena cala il sole. Nelle ultime ore abbiamo assistito a gelate estese nella Pianura Padana e a risvegli gelidi persino nel profondo Sud, dove città costiere come Siracusa hanno toccato i +4°C, seguita dai +5°C di Catania e dai +6°C di Bari, Salerno, Brindisi e Lecce. Questi dati smentiscono categoricamente ogni velleità di caldo precoce e sottolineano come l’aria fredda ristagni negli strati bassi dell’atmosfera, rendendo il clima frizzante e tipicamente stagionale nonostante la presenza del sole nelle ore diurne.

La contestazione della narrativa catastrofista e il contesto globale

Risulta fondamentale, in questa fase, ristabilire un contatto con la realtà climatologica, contrastando con fermezza la narrativa catastrofista che tende a confondere un normale episodio meteorologico di stabilità con un segnale inequivocabile del cambiamento climatico. I venti gradi nel mezzogiorno d’Italia a fine febbraio sono una costante storica dell’inverno mediterraneo e non rappresentano in alcun modo un’anomalia inquietante. Mentre una certa speculazione mediatica punta i riflettori su ogni raggio di sole per gridare all’emergenza, basterebbe guardare oltreoceano per ritrovare il giusto equilibrio: a New York è in corso quella che viene definita la più grande nevicata del secolo, a testimonianza di come la dinamicità planetaria sia ancora perfettamente in grado di generare eventi di freddo estremo. Il sistema climatico è complesso e non può essere ridotto a semplificazioni ideologiche basate su qualche giornata di bel tempo in Italia.

Nebbie tirreniche e nevicate imminenti sulle Alpi

Oltre al sole, questo anticiclone porta con sé le classiche nebbie e nubi basse che caratterizzano le zone interne del Centro-Nord e le aree costiere del Mar Tirreno. Località come La Spezia, avvolta dall’umidità, non superano i +14°C in pieno giorno, così come Livorno che resta ferma a +15°C. Nel frattempo, lo sguardo si sposta sulle alte quote dove la situazione è ben diversa: forti nevicate stanno interessando le Alpi, la Svizzera e l’Austria. Nelle prossime ore, questa perturbazione d’alta quota si estenderà alla Lombardia e all’Alto Adige, portando nuovi accumuli nevosi che faranno la felicità degli operatori turistici. Sebbene per gran parte della settimana dominerà il bel tempo grazie allo scudo azzorriano, i segnali di un peggioramento nel weekend sono già all’orizzonte e tutto lascia presagire che l’inverno tornerà a ruggire con forza durante il mese di marzo, confermando che la stagione fredda ha ancora molte cartucce da sparare.

